RENTREE UNIVERSITAIRE 2020/2021 A TISSEMSILT : Un protocole sanitaire et de nouvelles règles

En effet, gérer comme il se doit et bien préparer la prochaine rentrée universitaire. Ces mesures sont marquées par de nouvelles initiatives visant à améliorer le secteur universitaire notamment, la DOU et à l’adapter à la conjoncture sanitaire actuelle. En effet, plusieurs opérations de réhabilitation, de rénovation et d’aménagement ont d’abord touché la résidence des 1000 lits et le réfectoire central qui apparemment accusaient certains manquements et autres défections. Ces structures et avec un élan de solidarité des travailleurs de la DOU ont repris les couleurs et donnent désormais un bon visage susceptible d’accueillir et d’offrir de très bons services aux étudiants avec notamment un nouvel équipement, des lave-mains un peu partout, des affichages de sensibilisation contre le Covid partout meme dans la salle de prière complètement rénovée elle aussi ainsi que les douches collectives. Dans le même contexte, le directeur des Œuvres Universitaire Monsieur Allane Mustapha ainsi que le directeur de la résidence 1000 lits Mr Nachet Med ont affirmé qu’au moins 50% des 502 fonctionnaires que compte la DOU de Tissemsilt ont été mobilisés durant cette période pour réussir à bien cette opération qui a aussi touché la résidence des 2000 lits et la résidence mixte 1000 lits avec la mise en vigueur d’ un protocole sanitaire qui contiendra les informations et les instructions nécessaires afin de préserver la santé des étudiants, des enseignants et de tout le personnel de l’université en cette période exceptionnelle de pandémie. Le Directeur des Œuvres Universitaire Monsieur Allane Mustapha s’est également prononcé sur de nouvelles démarches qui visent à améliorer les conditions de travail et à développer des outils pour l’ensemble des fonctionnaires dont les (152) fonctionnaires administratifs.