RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 : Vers le recrutement de 1000 professeurs

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M.Tayeb Bouzid a annoncé ce jeudi dans la wilaya d’El Bayadh, que 1.000 nouveaux postes ont été réservés pour le recrutement d’enseignants au niveau national pour le compte de l’année universitaire 2019-2020. Lors de la visite d’inspection du centre universitaire ‘’ Nour El Bachir ‘’ d’El Bayadh, le ministre a souligné que les nouveaux postes ont été approuvés par le gouvernement et seront affectés selon les besoins des différentes institutions universitaires du pays et des spécialités demandées. Ces nouveaux enseignants remplaceront l’encadrement admis à la retraite. Le ministre a également inauguré, au centre universitaire d’El Bayadh, un complexe de laboratoires pédagogiques équipés en matériels nécessaires de recherche scientifique afin de développer la recherche au sein de cet établissement qui compte plus de 40 spécialités des trois cycles universitaires réparties en 20 filières. M.Tayeb Bouzid s’est enquis des conditions d’hébergement à la résidence de 2.000 lits où il a pris connaissance des préoccupations des étudiants résidents portant principalement sur le problème de surplus et du manque de certaines structures. A noter qu’un groupe d’étudiants s’était rassemblé à l’entrée du centre universitaire scandant des slogans s’opposant à la visite du ministre.