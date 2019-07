RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 : Plus de 257 000 bacheliers préinscrits

Près de 95% des nouveaux bacheliers, soit 257 926 ont accompli leur préinscription universitaire depuis l’ouverture de la plate-forme électronique lundi dernier.Sur un total de 271 623 nouveaux bacheliers, 257 926 ont effectué jusqu’à jeudi dernier leurs préinscriptions, soit une moyenne de 94,96 %, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans le cadre de l’étape de confirmation définitive des vœux, 103 777 bacheliers, soit 40,24 %, ont confirmé leurs choix, a indiqué, le département.Suivra le traitement des vœux, qui commencera aujourd’hui et ce, jusqu’au 3 août. La proclamation des affectations est prévue pour le même jour. Suivra ensuite la phase, qui s’étalera du 4 au 17 août, et portera sur la confirmation, la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées et l’ouverture du portail « hébergement », le 2e traitement des cas d’échecs aux tests/entretiens et des demandes de réorientations et la proclamation des résultats des affectations (17 août). La troisième phase, qui s’étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers des œuvres universitaires, alors que la 4e phase (du 2 au 12 septembre), portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. Le ministère de l’Enseignement supérieur a fixé le 12 septembre comme date limite des inscriptions au titre de l’année universitaire 2019-2020.