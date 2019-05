RENTREE UNIVERSITAIRE 2019/2020 : Plus de 110.000 nouveaux étudiants attendus

Les différentes universités du pays devront accueillir plus de 110.000 nouveaux étudiants, en prévision de la prochaine rentrée universitaire 2019/2020, a indiqué, à Alger, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid. La nouvelle rentrée universitaire connaîtra "une hausse" du nombre des nouveaux étudiants, soit plus de 110.000, a précisé le ministre, en marge d'une réunion de coordination, de concertation et d'évaluation, tenue entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, celui de l'Education nationale, celui de l'Enseignement supérieur et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en préparation de la prochaine rentrée sociale. Les universités d'Alger, dispensant des formations nationales et attirant des milliers d'étudiants, pourraient souffrir de la surcharge, ainsi que les universités de Khemis Miliana (w. Ain Defla), d'El Oued, de M'sila et les Centres universitaires d'Ain Témouchent et de Barika (w. Batna), a fait savoir le ministre. Pour M. Tayeb Bouzid, la prochaine rentrée universitaire sera "souple", grâce aux structures devant être réceptionnées, à même d'assurer des places pédagogiques et des cités universitaires. Les services du ministère "ne ménagent aucun effort en vue d'aplanir les difficultés", a rassuré le ministre, pour une rentrée universitaire "qui se déroulera dans les meilleures conditions", et ce en coordination avec les walis de la République et l'ensemble des Autorités locales.