RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 A MOSTAGANEM : L’université renforce ses capacités d’accueil

Le recteur de l’Université ‘’Abdelhamid Benbadis’’, le professeur Mustapha Belhakem, a révélé récemment que, pour l’année universitaire 2019-2020, l’université s’apprête à accueillir près de 4940 nouveaux étudiants en « Master »se sont présentés dont 4543 viennent ont été confirmés, a-t-il précisé. En matière d’infrastructures pédagogiques, il a signalé la prochaine réception, pour cette rentrée universitaire prévue pour le mois d’octobre, de deux (2) amphithéâtres .Le premier, se situe au niveau de l’ annexe du centre-ville, en l’occurrence, l’ex-ITA et le second amphithéâtre ,au niveau de la section du génie civil ,relevant de la faculté des sciences et de la technologie. En outre, un autre amphithéâtre de 300 places devra être réceptionné également et ce, au niveau de l’école supérieure d’agronomie. Ces nouvelles places pédagogiques viendront donc renforcer la capacité d’accueil de l’université, dans les différentes disciplines qui sont en croissance au fil des années. Sur le volet pédagogique, l’université s’attend à avoir l’accord favorable quant à l’inscription de 5260 places pour le « cycle Master » destiné aux nouveaux étudiants en master dont 105 places réservées pour des « master de spécialité ». Pour ce qui concerne le « Doctorat », ajouta-t-il, l’université dispose actuellement de 14 places et il a été proposé au ministère de tutelle, d’accorder 48 autres nouvelles places de doctorat, pour cette année universitaire. S’agissant du domaine de l’enseignement paramédical, il faut savoir que l’université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem est la seule, avec l’université d’Alger, à dispenser un enseignement dans la spécialité « infirmerie », reconnue officiellement par Décret seulement depuis deux ans, a souligné M.Mustapha Belhakem, qui a précisé que 43 inscriptions sont déjà enregistrées, dans cette filière. Pour préparer l’avenir de quelque 29.000 étudiants, rappelons pour mémoire que l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem rassemble une vaste palette de disciplines, à savoir: médecine, sciences et techniques, informatique, agronomie, biologie, droit, économie, activités physiques et sportives, arts, science politique…etc. Aussi, pour mener sa mission, elle compte, en moyenne, près de 1374 enseignants et 1254 agents techniques et de services.