RENTREE SCOLAIRE : Vers la double vacation des classes

Le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid a évoqué jeudi la rentrée scolaire, expliquant qu'elle "dépend en premier lieu du ministère de l'Education qui travaille en collaboration avec le ministère de la Santé, ajoutant que la décision finale, après avis du Conseil scientifique, est du ressort du président de la République" Selon Abderrahmane Benbouzid, la décision serait prise de mettre en place, en prévision de cette rentrée, la double vacation qui consiste à diviser la même classe en deux groupe, l'un la matinée et l'autre l'après-midi, de façon à rendre possible la distanciation sociale entre les élèves. "Mais de toutes les façons, il faut que les élèves retournent en classe, même avec la persistance de la pandémie, il faut savoir vivre avec le virus", suggère Benbouzid qui s'est gardé d'avancer une quelconque date de reprise des cours. S'agissant du transport entre les Wilayas, le ministre se dit "franchement opposé", mettant en avant le risque de flambée de la pandémie, car explique t-il "le virus circule d'une personne à une autre et surtout d'une wilaya à une autre." "La décision n'est pas facile, elle n'est pas du ressort du ministère de la santé" admet-il. Des propos qui ne sont pas de nature à plaire au syndicat des transporteurs qui a encore organisé en début de semaine une journée de protestation pour exiger justement la reprise des liaisons entre les wilayas en s'engageant à observer rigoureusement les mesures barrières.