RENTREE SCOLAIRE : Les syndicats rencontrent aujourd’hui le ministre

Le ministre de l'Education a lancé une invitation aux différents syndicats de l'éducation pour une rencontre de consultation et de concertation aujourd’hui, dimanche 26 septembre sur la rentrée scolaire et les différents scénarii possibles, à la lumière des conditions sanitaires particulières qui marquent ce rendez-vous. Le ministère de l'Education a ses propres propositions élaborées par une équipe d'experts, il s'agira, à l'occasion de cette rencontre, qui sera suivie par une autre ave les organisations des parents d'élèves, de croiser ces propositions pour arrêter le scénario consensuel de la rentrée 2020/2021. Le président de la République, interrogé lors de sa dernière rencontre avec la presse avait que la décision de reprise des cours dépendait de l'avis du Comité scientifique, précisant que l'Algérie privilégiait d'abord la santé de ses enfants. Mercredi, le ministre de la Santé, le professeur Abderahmane Benbouzid avait évoqué la nécessité d'un retour des élèves dans les classes, laissant entendre que la principe d'une double vacation serait déjà retenu, à savoir une classe divisée par deux, dont une partie l matinée et l'autre l'après-midi, pour obtenir la distanciation sociale' .