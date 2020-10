RENTREE SCOLAIRE : Les plans exceptionnels de reprise des cours dévoilés

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé les plans exceptionnels pour la reprise des cours dans les écoles primaires au titre de l'année scolaire 2020/2021. Une circulaire ministérielle a souligné que ces plans reposaient sur des plusieurs principes, notamment l'impératif de cohabiter avec la pandémie, de reprendre les cours en présentiel dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la nécessaire préservation de la santé des élèves et des personnels. Dans ce cadre, les directeurs de l’Education (DE), les inspecteurs et directeurs des établissements scolaires sont appelés à accorder à cette opération toute l’attention nécessaire, et d'élaborer des emplois du temps hebdomadaires adaptables en fonction de la situation de chaque établissement, selon le nombre d'élèves, les groupes pédagogiques, les locaux et de l'emplacement de l'établissement. Ainsi, les écoles primaires travaillant avec un système à vacation unique devront opter pour la double vacation (Matinée et après-midi), sans alternance en répartissant les élèves en groupes. Chaque groupe pédagogique devant être réparti en deux sous-groupes, avec maintien du même emploi du temps pour l'enseignant (arabe, français et tamazight). Il s'agit également, selon les plans dévoilés par le ministère, d'adopter le travail par alternance entre les deux groupes tous les deux jours pour une semaine de 5 jours. Il est également prévu une alternance toutes les deux semaines et une réduction proportionnelle du volume horaire pour chaque matière, tout en se focalisant sur les apprentissages fondamentaux. Soulignant que le volume horaire pour chaque groupe a été fixé à 14 heures, la circulaire a relevé l'impératif d'exploiter la journée libre pour les devoirs maison et l'apprentissage à distance. Pour les écoles primaires travaillant en double vacation, le plan exceptionnel prévoit un système de travail (matinée et après-midi), en alternance pour tous les deux groupes. Le plan prévoit aussi une répartition des élèves en groupes, chaque groupe pédagogique étant divisé en deux sous-groupes, tout en maintenant l’emploi du temps de l’enseignant.