RENTREE SCOLAIRE A SETIF : 12 nouvelles structures pour réduire la surcharge des classes

Douze nouveaux établissements scolaires seront réceptionnés dans la wilaya de Sétif, à la rentrée prochaine (2019-2020), a indiqué dimanche le directeur de l’Education, Abdelaziz Bezzala. «La nouvelle rentrée prévue ce mercredi sera marquée par la réception de 12 structures scolaires, tous paliers confondus (primaire, moyen et secondaire)», a précisé le responsable à l’APS. Il s’agit de 3 lycées, dont 2 au chef-lieu de wilaya et un autre dans la commune de Bougaâ, 4 CEM (2 à Sétif, 1 à Bougaâ et 1 à El Eulma) ainsi que 5 écoles primaires (2 à Sétif, 2 à Ain Arnat et 1 à El Eulma), a-t-il détaillé. L’entrée en service de ces infrastructures permettra d’améliorer le rendement pédagogique des élèves dont le nombre est en croissance permanente dans les diverses communes de la wilaya, la diminution de la surcharge des classes et l’amélioration des conditions de travail des enseignants et de la scolarisation des élèves, a ajouté M. Bezzala. La réception de ces nouvelles structures permettra également de porter le nombre de ces établissements à 233 collèges d’enseignement moyen, 103 lycées et 874 écoles primaires sans compter l’extension de plusieurs classes et d’autres infrastructures en cours, dont le parachèvement des travaux de certaines d’entre elles est attendu avant la fin de l’année scolaire 2019-2020, a affirmé le responsable. Dans la wilaya de Sétif, le nombre des élèves inscrits au titre de l’année scolaire 2019-2020, tous cycles confondus, s’élève à 434.947 dont 66.618 nouveaux scolarisés, a signalé la même source.