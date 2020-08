RENTREE SCOLAIRE A ORAN : Réception de 24 établissements scolaires

Le wali d’Oran, M. Abdelkader Djellaoui a donné des directives afin de prendre les mesures nécessaires permettant l’application du protocole sanitaire préventif contre le Covid-19.Lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya, consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de l’enseignement et la formation professionnels,. Il a été annoncé la réception de 24 établissements scolaires qui ouvriront leurs portes à l’occasion de la prochaine rentrée en attendant la livraison de 11 autres prévus avant la fin de l’année en cours. Les examens de fin des cycles moyen et secondaire se dérouleront successivement dans 92 et 68 centres. Des comités locaux de coordination seront créés au niveau des universités afin de veiller sur le respect de l’application des mesures sanitaires. Le protocole de la reprise des enseignements à l’université au titre du second semestre 2019-2020, s’appuie sur une série de mesures permettant la reprise des activités pédagogiques selon une combinaison du mode d’enseignement à distance (cours en ligne, vidéo conférence...) et du mode présentiel pour les unités d’enseignement fondamental et méthodologique. Il comprend, en outre la diversification des modes d’évaluation : travail personnel et évaluation à distance. La direction de la santé et de la population va assurer une session de formation au profit des brigades médicales mobiles qui seront mobilisées dans les universités et les résidences universitaires. Pour ce qui est de la formation et l’enseignement professionnels, la wilaya va réceptionner 5 centres réalisés à Mers El Hadjadj, Belgaïd, Sidi Chahmi, El Nedjma et Sidi El Bachir.