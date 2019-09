RENTREE SCOLAIRE A ORAN : 23 bus et 13 groupes électrogènes pour les communes déshéritées

Le reste des municipalités vont en bénéficier prochainement dans le cadre d'une autre tranche. En effet, les élèves souffrent le martyre pour rejoindre leurs établissements. Ils se trouvent contraints de parcourir plus de deux kilomètres à pied chaque jour ou solliciter le service de transporteurs clandestins. Face à cette rude situation, les malheureux doivent sortir très tôt le matin pour arriver en classe à l'heure. Très nombreuses sont les familles qui ont retiré leurs enfants, surtout les filles, de l'école qui se trouve à des kilomètres de leurs maisons. De par l'absence des moyens de transport, les parents ont peur pour leurs enfants et préfèrent les garder chez eux que de courir le risque de les envoyer loin, notamment en hiver. Outre ces bus, 13 groupes électrogènes et 17000 cartables, des fournitures et affaires scolaires seront également distribuées aux élèves issus de familles nécessiteuses de la wilaya d'Oran. La rentrée scolaire 2019/2020 sera marquée à Oran par la réception de 40 établissements d'enseignement des différents paliers dont 29 groupes scolaires primaires, 8 CEM et 3 lycées. Dans ce contexte, la commune d'Es-Sénia sera dotée de deux établissements d'enseignement secondaire, de trois CEM et d'une école primaire, tandis que la commune de Sidi Chahmi bénéficiera d'une école primaire, alors que le nombre des écoles primaires à inaugurer dans la commune d'Arzew est estimé à trois, en plus d'un CEM, au moment où les travaux de réalisation d'une école primaire dans la commune de Sidi Benyebka viennent d'être achevés. S'agissant des communes de Boutlélis et de Misserghine, elles bénéficient, pour l'occasion, de trois écoles primaires pour la première et une pour la seconde. Par ailleurs, une autre école primaire sera mise en service dans chacune des communes de Gdyel et Benfréha, ainsi qu'une autre au niveau de la commune d'Oran.