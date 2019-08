RENTREE SCOLAIRE A MASCARA : Plus de 230.000 élèves bientôt sur les bancs de classes

La wilaya de Mascara prépare la rentrée sociale qui sera marquée par la rentrée scolaire 2019 :2020 que la D.E.W prépare minutieusement pour accueillir 237606 élèves à travers les trois cycles. Aux classes préparatoires, 11.820 élèves répartis à travers 361 unités pédagogiques avec une moyenne de 33 élèves par groupe. Dans le cycle primaire 119.619 élèves pour 3797 unités pédagogiques avec un taux moyen de 32 élèves par groupe. Dans le cycle moyen 77.636 élèves pour 2525 unités pédagogiques soit une moyenne de 37 élèves par groupe. Le cycle secondaire 28.531 élèves pour 1180 unités pédagogiques avec une moyenne de 24 élèves par groupe. La rentrée scolaire est également concernée par la prime de scolarité, l’octroi de cette prime est prévue pour le premier jour de la rentrée et s’étalera sur 15 jours et concerne 75.000 élèves scolarisés. La cantine scolaire à l’inverse des années précédentes démarre le premier jour de scolarité. Pour faire face à une bonne scolarité, la D.E.W a mis à la disposition des élèves scolarisés plus d’un million de livres scolaires répartis à travers l’ensemble des établissements ainsi qu’une exposition vente. Le secteur compte 640 établissements scolaires et assure le transport scolaire sur 350 lignes avec 60 bus du secteur, 131 en location. Les APC disposent de 267 bus et 110 en location, donc le problème ne doit pas se poser au niveau de la Wilaya de Mascara.