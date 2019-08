RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 : Plus de 9 millions d’élèves, bientôt en classes

« Je me suis réuni avec la Fédération nationale des associations des parents d’élèves, l’Organisation nationale des parents d’élèves et l’Association nationale des parents d’élèves pour discuter des différents sujets ayant trait à la rentrée scolaire. Cette réunion constitue une rencontre d’information et d’écoute au cours de laquelle nous avons parlé des grands agrégats de cette rentrée », a déclaré à la presse M. Belabed, en marge de cette réunion. Evoquant les différentes décisions prises par le gouvernement pour une meilleure prise en charge des enfants scolarisés, le ministre a rappelé que son département réceptionnera, cette année, 656 établissements scolaires (426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées).Il a également rappelé la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre concernant la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques.« La commission intersectorielle composée des secteurs de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle, et de la Solidarité nationale que je préside, installée dernièrement par le Premier ministre, a élaboré une circulaire interministérielle pour prendre en charge les vides qui sévissaient par le passé et renforcer la coordination intersectorielle afin de faciliter l’intégration de cette catégorie dans le milieu scolaire », a-t-il déclaré, faisant savoir que des enfants aux besoins spécifiques auront leur manuel en braille dans les délais. Le ministre a évoqué à l’occasion, le dossier du recrutement des diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS), où il a rappelé que tous les diplômés de cette école pourront enseigner et ce, « grâce à la dérogation accordée par le Premier ministre qui prendra en charge le surnombre depuis 2016 ».M. Belabed a, toutefois, tenu à préciser que « la liste de réserve reste en vigueur dans le cas où le nombre sortant de cette école s’avère insuffisant ».Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le traditionnel cours inaugural cette année sera en relation avec le contexte que vit le pays, arguant que « l’école ne saurait rester en marge de ce qui se passe dans le pays ».« Elle va contribuer en collaboration avec nos partenaires, pour faire connaitre les efforts consentis par l’Etat. Un cours qui encourage, entre autres, le raffermissement des liens entre les citoyens, et entre les citoyens avec leur Etat dans l’intérêt du pays », a-t-il expliqué. A noter que plus de 9 millions d’élèves devront rejoindre les établissements scolaires lors de la prochaine rentrée dont plus de 36.000 appartiennent à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques.