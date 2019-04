RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 : Ouverture des inscriptions en 1ère année et en préscolaire

Les nouvelles inscriptions en première année primaire et en classes préparatoires au titre de l’année scolaire 2019-2020 seront lancés dans différents établissements scolaires et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin prochain, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale. Pour réussir cette opération, les directions de l’Éducation au niveau national, devraient recevoir les dossiers des nouveaux élèves à inscrire en première année primaire et préscolaire, conformément à l’âge légal et ce, jusqu’au juin prochain, Les enfants concernés sont ceux qui sont nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, précise le ministère, soulignant, que les enfants nés en 2014 peuvent aussi s’inscrire pour l’enseignement préscolaire. Les élèves aux besoins spécifiques peuvent aussi s’inscrire à n’importe quelle école qu’ils jugent approprié selon le lieu de la résidence, ajoute le ministère. Le ministère de l’Éducation nationale précise que le délai des inscriptions s’étend en fin juin 2019. Le ministère de l’éducation appelle les directeurs des établissements scolaires à afficher des annonces dans les écoles, afin de permettre aux parents d’élèves de préparer les dossiers nécessaires pour l’inscription de leurs enfants. Le dossier est composée d’un extrait de naissance, une copie du certificat de vaccination, deux photos et enfin un justificatif de résidence (quittance de gaz et d’électricité). Les directeurs des écoles doivent respecter le nombre des élèves à inscrire qui ne doivent pas dépasser vingt- cinq élèves dans les classes du préscolaire, conformément aux normes pédagogiques en vigueur.