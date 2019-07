RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 : 9 millions d’élèves attendus en septembre

La course contre la montre commence déjà pour la reprise scolaire et universitaire. Le gouvernement algérien a mis le paquet pour garantir les meilleures conditions d’accueil, en prévision des prochaines rentrées scolaires et universitaires. Concernant la rentrée scolaire, 9 millions d’élèves sont attendus à travers les établissements scolaires du territoire national pour la rentrée scolaire 2019-2020 prévue en septembre prochain, indique un communiqué parvenu à Alg24. Quant aux infrastructures, il a été décidé la livraison de près de 695 nouveaux établissements scolaires au profit des élèves à travers le territoire national. Il s’agit de 452 nouvelles écoles primaires, 144 CEM et 99 lycées, outre 273 nouvelles cantines scolaires. Dans le même cadre, et pour ce qui est de la rentrée universitaire, 62.000 nouvelles places pédagogiques sont prévues pour la prochaine année au niveau du territoire national. Les différentes universités du pays devront ainsi accueillir 1,8 million d’étudiants. Au total, 31 000 lits viendront renforcer la capacité d’hébergement des résidences universitaires estimée actuellement à 65 000 lits. Pour ce qui est de la Formation professionnelle, quelque 24 nouveaux instituts de formation dont la capacité pédagogique de 15 000 stagiaires seront mis en œuvre à cette occasion. Près de 380 000 stagiaires sont attendus au titre de la prochaine rentrée, informe le même communiqué.