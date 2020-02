RENTREE PROFESSIONNELLE : Lancement de quatre nouvelles spécialités

Quatre (4) nouvelles spécialités, prévues dans divers centres de la Formation professionnelle (FP) sont venues étoffer la nomenclature de la formation dans la wilaya à Aïn Defla à la faveur de la session de février, a indiqué dimanche le directeur local du secteur. Ces spécialités ont trait à la mécatronique (une symbiose entre la mécanique et l’électronique) des voitures, la céramique, la peinture "Epoxy" des murs et des sols ainsi qu’à l’animation et la gestion touristique, a précisé El Hadi Djoudi à l’ouverture de la session de formation du mois de février dont le coup d’envoi a été donné à partir du centre de formation professionnelle et administrative (CFPA)"Mohamed Boudiaf" d’El Amra. Il a noté, à ce propos, que l’ouverture de ces spécialités répond à un désir formulé par les stagiaires et leurs parents, relevant l’importance de l’adaptation de la carte de la formation professionnelle au schéma de développement de la région. Près de 3 500 nouveaux stagiaires ont rallié les 37 structures de la formation éparpillées sur le territoire de la wilaya, a-t-il en outre fait savoir, relevant que la formation est assurée par 312 enseignants tous grades confondus.