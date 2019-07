RENTREE PROFESSIONNELLE (INSFP) : Intense préparation de la session septembre 2019

Les inscriptions à travers les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage au niveau de la wilaya de Mostaganem pour la session de septembre 2019 se poursuivent toujours afin de permettre aux jeunes de la wilaya de connaitre de près les spécialités ouvertes et le niveau d’instruction demandé afin d’intégrer le système de formation. En effet, l’ institut INSFP de Mostaganem a pris plusieurs mesures organiques pour bien accueillir les jeunes et de leur faire comprendre l’utilité et l’intérêt de la formation professionnelle à l’heure où l’économie algérienne est basée sur plusieurs domaines stratégiques nécessitant la formation dans différentes spécialités nécessitant des métiers qui seront ouverts au recrutement. C’est la raison pour laquelle, il est important de suivre la formation dans des instituts et des centres de formation professionnels et de l’apprentissage. Pour ce faire, plusieurs opportunités sont offertes et de nombreux profils de formations pour l'obtention d'un diplôme professionnel garant de leur avenir. Les jeunes intéressés à la formation doivent se rapprocher au niveau du bureau d’accueil et d’orientation durant toutes les semaines jusqu'au 15 septembre de la même année, pour faire le choix dans l’une des spécialités que le jeune désire. Cette infrastructure d’une capacité de 4725 postes pédagogiques contient plusieurs salles en plus d’un laboratoire CISCO (administrer un réseau, configurer des routeurs et des switchs CISCO en utilisant les principaux protocoles). De nouvelles spécialités ont été adoptées soit en mode formation résidentielle où formation par contrat d'apprentissage telles que technicien supérieur (BTS) en finance et comptabilité, en informatique, gestion des ressources humaines, hôtellerie. Car, ce secteur a traversé une étape importante et un saut qualitatif en matière de formation. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique, social et culturel.