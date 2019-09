RENTREE PROFESSIONNELLE A SIDI BEL ABBES : Ouverture de 11 nouvelles spécialités

8208 stagiaires exactement dont 5 700 nouveaux ont rejoint ce dimanche les instituts et centres de formation et d’enseignement professionnels de Sidi Bel Abbés, pour l'obtention de diplômes et certificats de qualification dans les spécialités de leur choix et en fonction de leur niveau scolaire. Le coup d’envoi de la rentrée de formation a été donné par le wali, à partir de l’institut de la formation professionnelle Chouti Djilali, en présence des autorités locales civiles et militaires et des responsables du secteur. 11 nouvelles spécialités ont été officiellement ouvertes cette année 2019/2020 .Elles concernent les secteurs du bâtiment et du béton armé, l'agriculture et l'élevage équestre, la plantation de plantes médicinales et aromatiques, l'environnement et l'hygiène, la télécommunication, l'installation des communications filaire et sans fil, l' informatique, la beauté, la manucure ,l' esthétique, le dégraissage et autres branches, en passe de répondre aux besoins des marchés national et local ,en plus de nombreuses spécialités enseignées les années écoulées ,à l'image de la bijouterie traditionnelle, la production d’huile d’olive, celle des aliments de bétail, le taillagee et la pose de pierres de marbre, l'installation et la maintenance des panneaux solaires thermiques, la spécialité d’agents en viticulture, agents d’exécution enprécontrainte, et assistante maternelle. Sur le nombre global de stagiaires affectés au sein des 21 centres et instituts de la formation professionnelle, 7027 suivront un cursus de36 mois, couronnés en fin de parcours, par un diplôme de technicien supérieur et 1181 autres stagiaires décrocheront des certificats de qualification après un cursus de 3 à 6 mois, a-t-on précisé.