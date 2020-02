RENTREE PROFESSIONNELLE 2020 : Prolongement de la période d’inscription

Le ministère de la Formation professionnelle a annoncé que la période d’inscription pour l’admission professionnelle au cours de février 2020 sera prolongée jusqu’au 1er mars. Le ministère a indiqué lundi dans un communiqué que la décision d’extension vient permettre à tous ceux qui le souhaitent de se former et d’acquérir une profession qui lui est offerte par le secteur de la formation professionnelle et de l’éducation, qui peuvent dessiner leur avenir et entrer dans le monde du travail. Pour référence, le processus d’inscription à la session de février 2020 a duré un mois et demi, car il a commencé le 5 janvier et s’est poursuivi jusqu’au 15 février 2020.