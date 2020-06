RENOUVELLEMENT D’ ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES DEUX GROUPES : Sonatrach et Total renfoncent leur coopération

La société algérienne des hydrocarbures Sonatrach a annoncé, dans un communiqué rendu public, le renouvellement de son accord de partenariat avec la société française Total. L’Algérie va continuer à approvisionner le marché français en gaz naturel liquéfié (GNL) pour une durée supplémentaire de trois années. L’Algérie compte continuer à approvisionner le marché français en gaz naturel liquéfié (GNL), et ce, pour une durée de trois années supplémentaires. En effet, la société algérienne des hydrocarbures a annoncé avoir conclu avec Total « un accord renouvelant pour une durée de trois années supplémentaires leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Cet accord permettra l’approvisionnement du marché français en GNL algérien à hauteur de 2 millions de tonnes par an. Les livraisons seront effectuées en priorité au terminal méthanier de Fos Cavaou ». Le géant algérien des hydrocarbures a affirmé que l’accord signé entre l’Algérie et la France s’inscrit dans la continuité. Sonatrach et Total ont mis en avant « l’importance de cet accord qui s’inscrit dans leur longue histoire de coopération ». En outre, le renouvellement du contrat entre les deux sociétés permet l’approfondissement des relations économiques dans le domaine des hydrocarbures entre la France et l’Algérie. « La qualité des relations entre les deux partenaires historiques a permis la conclusion de cet accord dans un contexte de marché extrêmement volatil. Il ouvre la voie à l’approfondissement du partenariat entre Sonatrach et Total dans divers domaines dans l’intérêt mutuel des deux parties ».