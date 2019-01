RENDEZ-VOUS DE VISAS POUR LA FRANCE : Le site «Ouedkniss» accusé de complicité

Le Consulat général de France à Alger a mis en garde les citoyens algériens désirant présenter une demande de visa pour la France, contre les intermédiaires qui proposent la prise en charge des dossiers de visas contre des sommes d’argent. Le Consulat de France a également accusé le site d’annonces Oued Kniss de complicité avec ces intermédiaires, puisqu’ils sont autorisés à diffuser ce genre d’annonces sur le site. «Attention aux escrocs et aux faussaires qui vous volent et vous nuisent. Ouedkniss.com complice !», a alerté le Consulat de France sur sa page Facebook. «Pour constituer votre dossier de demande de visa, ne vous adressez pas à ces escrocs et ces faussaires qui n’en veulent qu’à votre argent et vous nuisent», a conseillé la représentation diplomatique française en Algérie. «En publiant leurs annonces, Ouedkniss.com est complice. Soyez vigilant !», a-t-il accusé, en publiant deux liens vers des annonces proposées par des intermédiaires sur Ouedknis. A noter que, des milliers d’annonces sont diffusées sur des sites d’annonces et des pages sur les réseaux sociaux proposant, aux citoyens désemparés, des prises de rendez-vous, des dossiers complets de demandes de visas, et parfois même, des visas, contre des sommes faramineuses. Le durcissement des conditions de délivrance de visas pour les Algériens a fait naître un nouveau business très juteux pour les agences de voyage et les teneurs de cybercafés qui arrondissent leur fin de mois.