RENCONTRE REGIONALE DU PARTI FLN : Djamel Ould Abbès signe et persiste à Oran

En effet et en marge de cette rencontre régionale Djamel Ould Abbès n’a pas raté l’occasion pour dénoncer la triste image de fermeture des portes du parti, pour l'adhésion des jeunes, disant que «ce sont les responsables et en premier les chefs de kasma et de mouhafadha, qui rechignent ou refusent à distribuer les cartes d'adhésion en faveur de cette catégorie de la population, et ce, en complète contradiction avec les recommandations du dernier et 10e congrès du FLN, qui a insisté sur l'ouverture sur les jeunes et leur encouragement à intégrer les rangs du front». Faisant observer qu'il est «suicidaire de persister dans cette politique et c'est se condamner à l'échec, peut-être même à la disparition à terme, car avec le pluralisme, nous ne sommes plus seuls sur la scène politique et continuer ainsi, c'est faire la part belle aux autres partis, qui en profiteront pour les mobiliser dans leurs rangs et renforcer leurs poids et audience dans la société». Et dans une déclaration en marge de la rencontre, M. Benali a ajouté que «le but est l'application de la stratégie du parti en faveur de son élargissement en direction des jeunes pour des adhésions». Et d'indiquer que c'est là la 80e si ce n'est plus de la rencontre, de l'Est de Constantine et «dont l'objectif est d'expliquer les derniers amendements de la Constitution», adoptés dernièrement, avec la «création d'un conseil national de la jeunesse», d'où la nécessité pour le FLN d'y «être représenté en force». Le rajeunissement du parti est recherché aussi pour la bonne préparation de la restructuration ultérieure du FLN et rendez-vous politiques cruciaux qui attendent le pays en 2019 à savoir les élections présidentielles du mois d’avril prochain. Enfin, lors du débat qui a été houleux, par certains moments, la parole a été donnée aux jeunes qui ont fait état de leur «marginalisation, au sein des kasmas, du copinage dans les attributions des cartes d'adhésion, des difficultés immenses rencontrées pour occuper des postes de responsabilité, etc.».