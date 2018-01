RENCONTRE REGIONALE DES ELUS DU FLN A TIARET : Ould Abbès plaide pour le programme du Président

La salle des conférences relevant de la maison de la culture «Ali Maachi" a abrité samedi 6 janvier 2018,une rencontre régionale regroupant les élus des wilayas suivantes : Tiaret , Tissemsilt, Mascara, El-Bayadh,Chlef, tout en notant que le symposium était imposant car le secrétaire général du FLN était accompagnée d’une importante délégation composée par des membres du comite central, des membres du bureau politique ainsi que des ministres d’obédience FLN et à ce titre, et devant quelques 500 présents dans la salle, Djamel Ould Abbès, s’ est prononcé dans un long discours où il a rappelé le vrai mobile du choix de la ville de Tiaret au passé révolutionnaire très riche et que même le président de la république Mr Abdelaziz Bouteflika qui étant à l’époque inspecteur des forces armées a eu un grand séjour dans la région d Ain-Hadid où il a participé à une grande bataille qui a fait plusieurs morts au sein de l’armée coloniale tout en s’étalant sur le combat des moudjahidine de la région et abordant un autre volet, le secrétaire du FLN, a rappelé que durant la dernière semaine, le président de la république a pris des engagements très courageux en signant 4 décrets souverains et il s’agit de l’actualisation de l’académie de Tamazight et l’officialisation de la fête d Ennayer en tant que cette journée nationale, et aussi la récupération des ossements des martyrs et les archives algériennes datant de 1830 à 1962 à partir de la France et lors de tout son discours, il fait un rappel sur le retour du FLN en force dans le paysage politique avec une large présence soit 700 APC et 34 APW et en réponse à la destination des 800 milliards de dollars, il dira que c’est le FLN et qu’ ils ont dépensé cet argent dans plusieurs projets dont la réalisation d’universités, de lycées et de barrages et que les adhérents du FLN, sont de l’ordre de 2 millions et que ce chiffre se verra en hausse en 2019 puisque son véritable responsable c est le président de la république que nous œuvrons à concrétiser son programme. Enfin, le conférencier a rappelé que la réunion qui l’a regroupé avec le patron du FCE et celui de l’UGTA avait en synthèses le respect des acquis nationaux et que les sociétés nationales ne feront pas l’objet de privatisation quelque soit les circonstances sur ordre du président de la république à l’exemple de Sonatrach,, Sonelgaz et autres.