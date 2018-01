RENCONTRE NATIONALE SUR LA POESIE DE LA REVOLUTION A TIARET : Tayeb Zitouni, hôte de la ville des Rostémides

Aujourd’hui, M.Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine sera l’hôte de la wilaya de Tiaret, apprend-on auprès des services d’information et de communication du cabinet du wali. Cette visite, attendue depuis longtemps puisque le secteur des moudjahidines a fait l’objet d une évolution qualitative durant l’ère de M. Bentouati Abdessalem qui n a épargné aucun effort pour souffler beaucoup d’énergie dans ce secteur qu’il a auparavant qualifié de très sensible et est même intervenu pour mettre fin à l anarchie qui y régnait et la désignation d’un nouveau directeur a remis les pendules à l’heure. Le ministre des moudjahidines marquera son escale au cœur de Tiaret avec le dépôt d’une gerbe de fleurs au niveau de l’endroit où a été pendu le chahid "Ali Maachi" et en symbolique très distillée, le ministre et juste à 50 mètres aura à découvrir un autre tableau portant les noms des glorieux chouhadas tombés au champ d honneur, un tableau qui s inscrit déjà dans les gloires de la ville de l émir Abdelkader et les Rostémides unis par les jets de la célèbre source "Ain-Djenane" qui reflète un véritable chef-d’ œuvre et un joyau qui illumine les voies aux visiteurs. Dans le même cadre, le ministre donnera le coup d envoi aux festivités de la rencontre nationale dont le thème serait la poésie de l’ère de la révolution armée et qui sera animée par de grands poètes, laquelle sera suivie par la diffusion d’un documentaire relatant la vie du chahid "Ali Maachi " et à cela s’ajoute d’autres escales où le ministre inaugurera une polyclinique à la commune de "Zmalet-Emir Abdelkader" et en clôture d’escales, le ministre rendra visite au dernier officier de la wilaya de Tiaret, et c’est le seul qui demeure en vie, en l’occurrence l’officier moudjahid Mr Bennemou Abdelkader à Sougueur .Une visite riche en symbolique et qui va ressusciter les bonnes semences du wali Bentouati qui a donné un souffle de vie dans la mémoire collective en faisant parsemer les rues, ruelles, édifices publics et cités d’odeurs de sang de chahids en les nommant aux noms de tous les chahids de la wilaya de Tiaret. Ce coffret doré est offert par le wali à la mémoire de la lutte armée.