RENCONTRE DES NOTAIRES DE LA REGION OUEST A ORAN : Présentation du programme d'action de l'année 2020

La salle de conférences de l'hôtel le Zénith d'Oran à abrité jeudi une assemblée générale ordinaire des notaires de la région Ouest en présence des membres de la chambre régionale de la région Ouest des magistrats, des anciens présidents de la chambre de la région Ouest, des anciens notaires et des présidents des deux chambres du centre d'Alger et de l'Est et du vice président de la fédération internationale des Notaires Mr Achit, ainsi que des invités de marque. Le président de la chambre des notaires, Maître Benoudane Reda dans une allocution, a salué tous les présidents, il n'a pas aussi manqué de féliciter la victoire et le succès remporté par le nouveau président de la République Algérienne, M. Abdelmadjid Teboune et de déclarer que bon nombre de notaires ont participé massivement avec les différentes autorités de surveillance des élections présidentielles du 12 décembre, 2019 au niveau de l'ensemble des wilayas de la région Ouest du pays, pour une Algérie nouvelle. Deux rencontres sont prévues dans le programme, dont une à Béchar et la seconde à Oran. Après une pause-café, les membres de la chambre ont ouvert les travaux de cette session ordinaire à huit clos. Par ailleurs, M. Benoudane qui est à son deuxième mandat au poste de la présidence a salué "le rapprochement" récent entre les représentants des notaires et la tutelle, précisant que le ministre de la Justice a approuvé la tenue des travaux du Conseil supérieur des notaires du 30 mars dernier, tout en soulignant l'importance de la formation pour cette catégorie, déplorant l'absence d'une école supérieure du notariat, à l'instar des autres pays à travers le monde. En marge de cette assemblée générale qui a regroupé plus de 300 notaires, un accord de coopération a été conclu entre la Chambre régionale des notaires de la région Ouest et la chambre de commerce des Notaires de la ville de Valence du Royaume d'Espagne, portant sur les domaines des échanges de la recherche scientifique socio-économique entre les deux chambres. Par ailleurs, les anciens notaires ont été honorés par les membres de la chambre, des médailles et des cadeaux leurs ont été offerts dans un cadre exceptionnel de reconnaissance à ce noble métier. Et en dernier lieu, il faut souligner que les notaires ont été reliés aux conservations foncières pour faciliter le retrait du certificat négatif. Décidée par le ministre des Finances, cette opération facilitera la procédure de retrait du certificat négatif exigé dans le dossier des demandes de logements et réduira les délais de réception, du fait que ce document est obligatoire pour les différentes formules de logement, particulièrement la formule location-vente (AADL) pour garantir la distribution équitable de ces logements et exclure les opportunistes. Le certificat négatif sera envoyé directement à la Caisse nationale du logement (CNL). L'opération se fera entre les promoteurs immobiliers des différents programmes de logement et les conservations foncières, ce qui évitera la pression sur ces dernières. Les citoyens n'auront pas, également, à se déplacer pour le retrait du document en question.