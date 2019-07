RENAULT ALGERIE : 39 585 véhicules vendus en 6 mois

Renault Algérie a écoulé sur le marché algérien quelque 39 585 unités durant le premier semestre de l’année 2019, avec 52,5% des parts de marché, selon les données du bilan semestriel publiées, ce mardi 16 juillet, par le constructeur automobile français. Ainsi, ce volume des ventes, permet à Renault Algérie de se hisser dans le top 10 des principaux marchés du groupe Renault durant le 1er semestre de l’année en cours. La filiale algérienne du constructeur français est arrivée à la 10ème place devant la Pologne (37.155 ventes), l’Argentine (36.897), l’Inde (36.798) la Roumanie (36.726) et la Turquie (36.709). Selon les mêmes statistiques, en Afrique, le Groupe Renault renforce son leadership avec 19.3% de part de marché avec près de 110 000 véhicules vendus, grâce notamment à sa performance au Maroc, en Afrique du Sud et en Egypte. « La part de marché au Maroc se maintient à un niveau historique à 43,3 %. Dacia maintient son leadership avec le succès de Logan et Dokker. La marque Renault arrive en deuxième position avec Clio, véhicule le plus vendu au Maroc.