REMONTEE DES EAUX A ES-SENIA : Vers la réalisation de canaux de drainage vers la Sebkha

Le problème de la remontée des eaux souterraines dans la zone d'Es-Senia est en phase d'être solutionné. En effet, les services de la wilaya d'Oran ont pris des mesures pour mettre fin à la montée des eaux dans cette région, à l'effet de réduire la pression exercée sur les canalisations du réseau d'assainissement à partir de la station de refoulement jusqu'à la station de traitement et d'épuration (STEP) d'El Kerma. La direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction envisage, dans le cadre de ces mesures ayant un «caractère d'urgence», de réaliser une station de refoulement au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» à Misserghine pour la connecter à la STEP d'El Kerma, qui permettra, une fois réceptionnée, d'alléger la pression qui se trouve dans région d'Es-Senia. Rappelons que le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader, avait présidé une réunion technique consacrée essentiellement aux dispositions à prendre pour parer à ce phénomène. Cette réunion a rassemblé les représentants des services techniques concernés ainsi que les directeurs des Ressources en eau, de la Société de l'Eau et de l'Assainissement d'Oran SEOR, le bureau d'études chargé d'élaborer une étude sur la remontée des eaux souterraines au niveau de la zone d'Es-Senia. En tant que solution urgente, la société de SEOR s'est engagée à réduire la pression sur la zone en effectuant des transferts partiels vers d'autres stations. Dans le moyen terme, la solution consiste à réaliser des canaux de drainage de cette eau vers l'estuaire naturel de la Sebkha, sur une longueur de plus de 15 kilomètres, avec une couverture financière d'environ 1,5 milliard de dinars.