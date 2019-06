REMISE EN LIBERTE LOUISA HANOUNE : Une nouvelle demande introduite par les avocats

Le collectif d'avocats de la secrétaire générale du parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a introduit, dimanche, une nouvelle demande de remise en liberté auprès du tribunal militaire de Blida, a annoncé dans un communiqué le secrétariat national du PT. C'est la seconde demande de remise en liberté de la patronne du parti des travailleurs après celle introduite le jour même de son arrestation et rejetée en mai dernier. Pour rappel, Louisa Hanoune est en détention à la prison de Blida depuis le 9 mai dernier. Elle est poursuivie dans la même affaire que celle de Saïd Bouteflika, conseiller et frère de l’ex-président de la République, et les généraux Mohamed Mediene et Athmane Tartag Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus contre eux notamment "complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire", prévu par l’article 284 du code de justice militaire et "complot pour changer le régime", prévu et puni par l’article 77 du code pénal.