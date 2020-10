REMISE DES CLES DES LOGEMENTS LPP : Les souscripteurs appelés à finaliser les démarches administratives

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité dimanche les souscripteurs au programme de logements promotionnels publics (LPP) affectataires de sites à travers plusieurs wilayas à se rapprocher de ses services commerciaux au niveau des directions régionales et des directions des projets pour finaliser les démarches administratives et financières en prévision de la remise des clés dans les prochains jours. Les sites concernés sont ceux des 1021 LPP à Rahmania (Alger) où 494 logements seront livrés, des 488 LPP Bouraada à Reghaia où 177 logements seront livrés et des 760 LPP Faizi à Bordj El Bahri où 72 logements seront livrés. Il s’agit également du site des 380 LPP Ali-Mendjeli à Constantine où les 380 logements seront livrés et du site des 500 LPP à Tipasa où 35 logements seront livrés.