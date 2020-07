REMBOURSEMENT DES ACCOUCHEMENTS : 28 cliniques privées conventionnées

Une convention signée entre les caisses de la sécurité sociale et les cliniques privées pour la prise en charge des accouchements, a indiqué le responsable de la cellule de conventionnement à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS), Khaled Khedim. Au total, « 28 cliniques privées ont été conventionnées à travers 23 wilayas », et ce dans le cadre de la convention signée entre les Caisses de la sécurité sociale (CNAS et CASNOS) et les cliniques privées, a indiqué le responsable dans une déclaration à l’APS. « 29 autres cliniques font actuellement l’objet d’études, ce qui portera le nombre global des cliniques conventionnées à l’échelle nationale à plus de 50 », a-t-il ajouté. L’opération se fait via « le système du tiers payant », applicable en matière de conventionnement avec les Caisses de la sécurité sociale dans le but de garantir les meilleures conditions de prise en charge sanitaire aux femmes enceintes, affiliées à la sécurité sociale ou les ayants-droit, a-t-il affirmé. Rappelons qu’une convention a été signée, en mai dernier, entre le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et celui de la Santé, dans le but « d’offrir aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit des prestations médicales de qualité ».