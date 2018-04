REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT : 4 ministres limogés

“Conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution, et après consultation du Premier ministre, son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a décidé ce jour d’un remaniement au sein du gouvernement. À ce titre, le chef de l’État a procédé aux nominations suivantes :

– M. Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, en remplacement de M. El-Hadi Ould Ali, appelé à d’autres fonctions,– M.Said Djellab, ministre du Commerce, en remplacement de M. Mohamed Benmeradi, appelé à d’autres fonctions,– M. Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, en remplacement de M. Hassen Marmouri, appelé à d’autres fonctions,– M. Mahdjoub Bedda, ministre des relations avec le Parlement en remplacement de M. Tahar Khaoua, appelé à d’autres fonctions”. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, ancien wali de Bejaia est connu pour être un passionné de sport, particulièrement de football, domaine où le ministre sortant s’est négativement illustré en entretenant un conflit larvé avec Mustapha Berraf, président du Comité olympique algérien. Le nouveau ministre du Commerce Said Djellab, ancien directeur du Commerce extérieur, limogé sous l’ère Tebboune, hérite ainsi du ministère du commerce en pleine tension à cause des polémiques sur les restrictions des importations. Le nouveau ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, ancien ministre de l’Industrie. Enfin le maintien de Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement fait ainsi mentir les rumeurs faisant état de son imminent remplacement.