RELIZANE : Un mort et 3 blessés dans un accident de la route

La cellule de communication et de presse de la protection civile de la wilaya de Relizane, a indiqué qu’hier matin, un grave accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute reliant Oued Rhiou et Relizane, causant la mort d’une personne et de graves blessures à 03 autres. L’accident est intervenu suite au dérapage d’un camion de poids lourd, percutant de plein fouet une voiture. Alertés, les éléments de la protection civile ont dépêché sur le lieu de l’incident pour secourir les victimes avant de les transporter vers les services des urgences médicales de l’hôpital de la wilaya Relizane et évacué la dépouille mortelle à la morgue du même hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce tragique accident.