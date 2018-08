RELIZANE : Un homme assassiné de 13 coups de couteau en pleine rue

Un homme âgé de 43 ans a été assassiné, ce dimanche matin, de plusieurs coups de couteau dans la commune d’Ouled Aiche dépendant administrativement de la wilaya de Relizane (300 kilomètres au Sud-Ouest d’ Alger). Selon des sources concordantes, le crime s’est produit non loin des locaux du groupement de la Gendarmerie nationale de la commune sus-citée. Le suspect se serait servi d’une arme blanche pour asséner pas moins de 13 coups à sa victime à différents endroits du corps. Évacuée en urgence à l’hôpital, la victime est décédée des suites de ses blessures tandis que le suspect est, quant à lui, toujours en fuite et activement recherché par les éléments de la gendarmerie nationale. Une enquête a été diligentée pour connaître les raisons de ce crime et en arrêter l’auteur. Une autopsie du corps de la victime a par ailleurs été ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de la daïra d’Ammi Moussa, a-t-on également indiqué.