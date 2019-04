RELIZANE : Un éclairage public des plus défaillants à Yellel

Pour la multitude de fois, la cité des 204 lots située dans la zone ouest de la ville de Yellel, sise à 20 kilomètres à l'ouest de Relizane, se retrouve sans éclairage public. Ce phénomène répétitif fait monter la grogne des habitants qui se plaignent de cette situation qui incommode leur vie notamment la nuit. Les lieux plongent dans la pénombre durant plusieurs jours avant que les services concernés ne viennent réparer la panne. Il y a quatre jours déjà, le problème a refait surface. Des citoyens de la cité se posent la question sur les causes effectives qui provoquent ces coupures de l'éclairage public. "Le noir fait peur et le bricolage des responsables a trop duré", fera savoir un citoyen désabusé qui trouve anormal la récurrence de la défaillance de l'éclairage. "Nous craignons de sortir la nuit particulièrement à l'aube pour aller effectuer la prière du Fadjr", dira un autre riverain. Les désagréments de la pénombre sont nombreux et l'on peut citer les éventuelles agressions, les vols, le danger des chiens errants et même du sanglier. A noter aussi qu’il y a quelques jours, une hyène africaine qui voulait traverser la RN4 près de la protection civile a été percutée par un automobiliste et mourut à proximité de la cité. Dans ce registre, il est demandé aux services compétents de mettre fin une fois pour toute à cette défaillance qui fait irriter la population.