RELIZANE : Temmar procède à la distribution de 1000 logts AADL

Le ministre de l’habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a présidé, hier, à Relizane la cérémonie de distribution de 1000 logements de l’Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement (AADL). Les 1000 unités distribuées par le ministre font partie d’un quota de 3900 logements AADL destiné à la wilaya de Relizane dont 2000 unités sont fin prêtes. Le ministre de l’Habitat a insisté, au cours de sa visite, sur la livraison des logements simultanément avec les équipements publics projetés. Le ministre avait instruit ces derniers jours ses collaborateurs pour qu’ils réceptionnent des cités intégrées dotées de toutes les infrastructures nécessaires liées à l’éducation, la santé, la poste, le sport... En effet, au cours de sa visite d’inspection dans la wilaya de Relizane, M. Temmar, a fait le point hier avec les autorités locales sur l’état d’avancement des programmes dans les différentes formules. M. Temmar a, par ailleurs, annoncé qu’une sélection rigoureuse des promoteurs immobiliers sera observée, notamment quant à leurs moyens financiers et leur capacité à réaliser les projets. ‘’Chaque promoteur doit au préalable proposer au moins 5 plans différents’’, a-t-il exigé, avant d’ajouter que le souscripteur pourra, pour sa part, demander des modifications additionnelles avant la réception de son logement à travers une entente avec le promoteur concerné et le directeur local de l'Habitat sur les couts de ces modifications et ce, pour éviter des changements ultérieurs au niveau de appartements réalisés et générer par la même des nuisances au voisinage. Enfin, le ministre Temmar a tenu, à la fin de sa visite, à assister au jubilé de l’ancien joueur du RC Relizane, Nekkaa Mohamed (dit Hamdane), qui a fait le bonheur du Rapid de 1980 à 1986.