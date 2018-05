RELIZANE : Saisie de près 300.000 pétards !

Pas moins de 228 000 unités de pétards ont été saisies par des éléments de la BMPG relevant de la Sûreté de la wilaya de Relizane, a indiqué un communiqué émanant de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Dans le cadre de la sécurisation des villes et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des éléments ont intercepté lors d’un barrage de routine une voiture pour un contrôle de routine. Ces derniers ont découvert à bord de la voiture 228 000 unités de pétards de fabrication étrangère portant la marque du célèbre joueur Zineddine Zidane. Le mis en cause a été arrêté et la matière susmentionnée saisie.