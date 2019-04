RELIZANE : Saisie de 678 unités de boissons alcoolisées à Zemmoura

Agissant suite à des informations parvenues à leurs services, les éléments de la sûreté de daïra de Zemmoura dans la wilaya de Relizane ont intercepté, mardi dernier, un véhicule touristique qui transportait 17 unités de boissons alcoolisées de marques locale et étrangère. L'opération a été effectuée lors d'un barrage dressé à l'entrée ouest de la ville ayant permis l'arrestation d'un individu lequel, selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya, commercialisait sans autorisation des boissons alcoolisées. Lors de son audition, le malfaiteur a dénoncé ses acolytes qui le ravitaillaient. L'enquête étendue a permis aux éléments de la police de mettre la main sur une autre quantité estimée à 661 bouteilles et 48 comprimés de psychotropes ainsi qu'une somme d'argent représentant le revenu de la vente illicite de ces produits. Un dossier judiciaire a été ficelé à l'encontre de trois mis en cause qui ont été traduits devant la justice pour les griefs retenus contre eux à savoir la vente sans autorisation de boissons alcoolisées et la détention de psychotropes.