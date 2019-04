RELIZANE : Saisie de 1920 unités de boissons alcoolisées

Les éléments de la brigade criminelle de la sûreté de wilaya ont réussi un véritable coup de filet en exploitant judicieusement des informations parvenues à leur service faisant état d'un commerce illicite de boissons alcoolisées effectué par trois individus. L'enquête ainsi diligentée a permis aux policiers d'arrêter d'abord le premier d'entre eux à bord d'un véhicule où une quantité de 360 bouteilles de boissons alcoolisées a été trouvée, Le malfaiteur allait stocker cette marchandise dans un garage d'un acolyte. La fouille opérée au niveau de cet endroit a permis de découvrir 1560 autres bouteilles, soit au total la saisie de 1920 unités. Une troisième personne impliquée dans cette affaire a été appréhendée et les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet de Relizane pour détention et transport de boissons alcoolisées sans autorisation à des fins de commercialisation.