RELIZANE : Saisie d’une quantité de cocaïne

Un dealer qui s'adonnait à la vente de la drogue a été appréhendé par les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya suite à des renseignements parvenus à leur service. L'individu en question qui a été arrêté a fait l'objet d'une fouille opérée dans son domicile permettant aux policiers de trouver 14,45 g de cocaine et 23 comprimés de psychotropes. Ainsi un dossier judiciaire a été établi et le malfaiteur fut présenté devant la juridiction compétente qui a ordonné de le placer derrière les barreaux pour les griefs retenus contre lui à savoir la détention et la commercialisation de la drogue dans le milieu urbain.