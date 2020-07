RELIZANE : Ouverture de marchés à bestiaux

La commune de Relizane a été la première wilaya à allouer des points de vente structurés conformément aux mesures sanitaires préventives strictes imposées aux marchands à bestiaux, ainsi qu’aux acheteurs et ce sous le contrôle strict des vétérinaires, de la direction du commerce et des services de sécurité qui veillent au respect des mesures barrières. Dans d’autres wilayas des citoyens attendent que des points de vente soient ouverts prochainement afin d'acheter leur mouton de l’Aïd. Selon des sources médiatiques on a appris que dans la wilaya de Tlemcen, les services vétérinaires ont révélé que des points de vente des marchés à bestiaux sont prêts à recevoir les vendeurs de bétail et les clients et ce, après que toutes les conditions sanitaires contre le Covid 19 soient réunies. Notons que les marchés d'Arisha, Lauj, Belhaji, Boussif, Sebdou, Hanaya, Al-Remchi, Maghnia et Tlemcen sont concernés par ces mesures. A Sidi Bel Abbas, la vente des sacrifices a lieu au niveau des marchés hebdomadaires, qui couvrent désormais la demande tous les jours de la semaine, permettant au citoyen de se déplacer à tout moment. L'acquisition du mouton du sacrifice se fera de façon régulière, notamment après les mesures préventives encadrées par les services vétérinaires, en attendant l'ouverture des marchés quotidiens dans les prochains jours. Il est utile de préciser que le ministère de l'Agriculture a saisi les walis pour accélérer l'ouverture des points de vente de moutons avec toues les conditions fixées par le Comité national chargé de la préparation de l'opération. Les wilayas quant à elles doivent veiller au respect strict des mesures sanitaires stipulées dans le cahier des charges.