RELIZANE : Le réseau routier de plus en plus dégradé

L’état de dégradation du réseau routier à la capitale de la wilaya de Relizane a atteint son plus haut degré, les travaux de gaz et d’assainissement en sont les principales causes, la situation est presque la même dans tous les quartiers relevant de ladite commune quoique c’est le chef-lieu qui en pâtit le plus, surtout en ces temps de grandes crues qui viennent accentuer la cadence de délabrement et mettre à nu cet état qui fait souffrir les automobilistes et les piétons. Un réseau surtout dans des zones d’agglomération devenu par la force des choses un vaste champ de trous et de crevasses, bref des plaies béantes laissées par des travaux non achevés menés par des entreprises dans différents secteurs, à savoir : le raccordement au gaz de ville, ainsi que le réseau d’assainissement, dont la remise en l’état n’a pas été effectuée. ‘’Nous n’avons rien gagné pour le moment ni profité de gaz en ces moments de froid ni encore gardé nos routes en bon état. Il est le temps de régler tout ça car c’est vraiment la catastrophe’’ crient des citoyens de la ville. Un automobiliste avoua que l’état des routes dans la ville est devenu catastrophique, selon lui les voitures n’arrêtent pas de subir les désagréments de ces dégradations. D’autre part, les responsables locaux accusent les entreprises ayant effectué ces travaux et sollicitent les pouvoirs publics à intervenir et faire respecter le cahier des charges, les contrats et accélérer les travaux pour en finir avec cette situation insupportable. Il est le temps de tout mettre en ordre dans cette commune qui est considérée parmi les plus pauvres communes du pays, dont les seules victimes sont ses citoyens.