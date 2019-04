RELIZANE : Le P/APW dément la démission de son conseil

L'assemblée populaire de la wilaya de Relizane a rendu public un communiqué pour démentir les informations parues sur les pages des réseaux sociaux faisant allégation à la démission de 18 membres de cette institution élue. Dans ce contexte; le P/APW en l'occurrence M.Mokhtari Mohamed El Abassi dément catégoriquement ces supputations et affirme n'avoir reçu aucune démission écrite officielle et remise par les intéressés. Le P/APW rappelle dans ce registre l'article 42 du code de la wilaya qui indique que la démission d'un quelconque membre de l'APW doit être remise au président de l'assemblée dans une enveloppe et un accusé de réception doit être remis à l'intéressé. Une délibération est nécessaire pour approuver cette démission et le wali sera immédiatement mis au courant de la décision prise par l'assemblée. En outre, M.Mokhtari rappelle que la dernière cession non-ordinaire tenue le 17 avril dernier s'est déroulée dans un climat serein et détendu en présence de 25 membres et toutes les délibérations retenues dans les travaux de cette session et débattues ont été approuvées. Parmi les points de l'ordre du jour, il faut citer celui de la suspension provisoire d'un membre de l'APW en se référant à l'article 45 du code de la wilaya en attendant la décision définitive du ministère de l'intérieur et des collectivités locales et d'autre part les opérations concernant la location de 57 bus pour le transport scolaire au profit des communes et la prise en charge des dépenses et la maintenance et le gardiennage des écoles primaires. Le volet de la solidarité avec les démunis et les pauvres à l'occasion du mois de Ramadhan a été aussi débattu avec le transfert de l'opération initiale qui prévoyait des colis alimentaires en virement en liquide pour les bénéficiaires.