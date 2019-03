RELIZANE : Des douars en quête d'un meilleur cadre de vie

Des habitants de plusieurs douars de la daira de Sidi M'hamed Benali dans le Dahra à l'instar des Souaitia et Sidi Yekhlef montent au créneau et dénoncent ouvertement le retard considérable pour le développement de leurs localités et aspirent à beaucoup pour améliorer leur cadre de vie devenu insupportable et incommode. Ils citent entre autres désagréments la dégradation du réseau routier qui relie leurs douars au chef-lieu communal. Les routes sont devenues impraticables et source de gêne. Les riverains sont désappointés par l'absence d'une salle de soins médicaux, ce qui les oblige à se rabattre sur des structures sanitaires situées loin de leurs lieux de résidence pour une simple injection qui peut leur coûter entre 100 et 600 dinars. Les problèmes sociaux sont encore nombreux comme annoncé par ces campagnards. L'alimentation en eau potable, l'assainissement, le gaz de ville et l'absence d'une école primaire sont les autres calvaires dont ils souffrent. Les enfants scolarisés parcourent de longues distances pour rejoindre les bancs de leurs établissements scolaires. Les citoyens de ces différents douars oubliés par la roue de développement interpellent Mme le wali de programmer des projets de développement pour cette partie de la daïra pour les extirper de leur calvaire.