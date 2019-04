RELIZANE : Des citoyens appellent à la réouverture de l'ancienne gare routière

La nécessité de la réhabilitation et la rénovation de l'ancienne gare routière et la mettre de nouveau en activité pour aplanir les difficultés rencontrées par les citoyens de quelques 28 communes situées sur les parties nord-est et sud-est de la wilaya. En matière de transport, ces citoyens rencontrent différents problèmes pour rejoindre la nouvelle gare routière sise à la commune de Bendaoud, 3 kilomètres à l'ouest de Relizane. Cette infrastructure très spacieuse tel un aéroport n'attire pas beaucoup de voyageurs comme cela a été prévu lors de son aménagement qui a coûté des milliards de centimes. Les voyageurs à destination des longs trajets préfèrent se rendre à El Matmar, 10 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de la wilaya où les transporteurs desservant les grandes lignes vers l'Est, le grand Sud et le Sud -Ouest notamment en nocturne s'arrêtent au niveau des nombreux restaurants de cette localité. Les rendez-vous sont pris par téléphone pour réserver les places vers les différentes destinations. Il faut indiquer que l'ancienne gare routière qui sert d'abri pour les bus de transport urbain de l'ETUR a subi un incendie partiel qui aurait pu provoquer de grands dégâts n'était-ce la vigilance des agents de sécurité. Autre point qu'il faut relever dans le secteur de transport est l'absence de la culture de remise des tickets aux passagers. Ce ticket représentant une sorte d'assurance n'est pas attribué par les receveurs particulièrement dans le transport urbain de la ville de Relizane et aussi par les bus desservant les communes de Yellel et El Matmar à partir de la gare de Bendaoud. L'absence d'un contrôle rigoureux a encouragé cette pratique illégale.