RELIZANE : Arrestation des cambrioleurs d'une bijouterie

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la daïra de Mazouna au nord de la wilaya de Relizane, ont arrêté une bande de malfaiteurs, impliqué dans le braquage d’une bijouterie, a-t-on appris de source concordante. L’affaire remonte au 4 janvier dernier, où une bijouterie, a été cambriolée par une bande de malfaiteurs. Ces derniers, ont réussi à prendre, cette nuit-là, un butin de quelque 5 milliards de centimes dont 900 millions en argent liquide et le reste en bijoux. Après l’enquête menée par la PJ depuis plus d’un mois, qui a été étendu de leur compétence territoriale à Oran, Arzew et El Mohgoun, Les enquêteurs sont parvenus à dévoiler l’identité des acteurs du vol, et a finalement abouti avec l’arrestation de 13 personnes mêlées dans cette affaire de vol, parmi eux des receleurs. Présentés par devant le procureur de la République de Rélizane, huit d’entre eux ont été placés en détention en attendant leur jugement, alors que le reste de la bande ont bénéficié d’une citation directe.