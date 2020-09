Les éléments de la brigade de recherches et d’intervention de la wilaya de Relizane ont réussi à arrêter une personne âgée de la quarantaine impliquée dans la pratique de la sorcellerie à l'intérieur de son domicile, comme l’indique une source sécuritaire. Ce dernier a été pris en flagrant délit à l’intérieur de sa maison en compagnie de 7 femmes et d’un mineur où des talismans ont également été trouvés. L’arrestation est intervenue après la surveillance de ses gestes et de son domicile.