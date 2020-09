RELIZANE : Arrestation d’un charlatan et de 7 femmes

Un charlatan et sept femmes ont été arrêtés, la semaine dernière, par les services de sécurité de la wilaya de Relizane. Selon le média arabophone El Bilad, le charlatan a été arrêté en compagnie de sept femmes dans son domicile. Ils s’adonnaient à l’escroquerie et à la fraude à travers de faux rites de « magie noire ». Munis d’un mandat de perquisition délivré par les autorités compétentes, les éléments des services de sécurité ont fait une décente dans le domicile du mis en cause durant laquelle ils ont découvert le charlatan en compagnie de 7 femmes ainsi que des mineurs. Lors de la perquisition de son domicile, les recherches des éléments des services de sécurité ont permis la découverte de livres coranique profanés, des talismans, des herbes, des médicaments, ainsi qu’un bon nombre de bouteilles contenant des liquides que les sorciers ont pour habitude d’utiliser lors des rites de sorcellerie.