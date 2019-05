RELIZANE : 800 bottes de foin, proie aux flammes à Ouled Sidi Mihoub

Un incendie s'est déclaré jeudi dernier en soirée au sein d’une exploitation agricole sise au douar Belghrib, relevant de la commune d’Ouled Sidi Mihoub, dépendant de la wilaya de Relizane. Une épaisse fumée s’est propagée à travers les habitations riveraines, causant aux occupants d’insupportables désagréments. Le feu s’est déclenché au sein d’une écurie et finir par se propager vers quelque 800 bottes de foin qui ont été dévorées par les flammes. L'unité secondaire de la Protection civile de Djediouia a mis plus d’une heure pour éteindre le feu et éliminer les risques d'étouffement et d'atteinte à l'environnement et à la santé des voisins. A signaler que les sapeurs-pompiers ont pu sauver vingt têtes du cheptel qui se trouvait dans l’écurie.