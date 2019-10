RELIZANE : 2 ans de prison pour le maire d’Oued El-Djemaa

Le Tribunal de Zemmoura a prononcé ce lundi 07 octobre 2019, une peine de deux ans de prison ferme à l’encontre du président de l’Assemblée populaire nationale (APC) de Oued El Djemaa, dans la wilaya de Relizane. Le mis en cause a, en outre, été condamné à payer une amende de 20 millions de centimes. Ledit tribunal a, dans la même affaire, prononcé une peine de six mois de prison avec sursis à l’encontre de sa secrétaire, rapporte Ennahar Online. L’affaire remonte à 2007, elle est liée au trafic d’influence, la falsification et la dissimulation de documents ainsi qu’à l’exploitation d’un terrain appartenant à l’État à des fins personnelles, ajoute la même source.