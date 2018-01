RELEVE DE SES FONCTIONS DE DG DE L’HOPITAL DE MOSTAGANEM : Ali Cheikh, de nouveau directeur de l’hôpital de Sig

L’ex- directeur général, M.Ali Cheikh, de l’établissement public hospitalier ‘’ Ernesto Ché Guevara’’ de Mostaganem, après avoir été suspendu de ses fonctions par le directeur de la santé, vient d’être réintégré dans sa fonction en qualité de directeur. Ce dernier s’est plaint d’avoir été licencié au niveau central et vient d’obtenir gain de cause. Rappelons que ce directeur a su insuffler un regain des activités de l’hôpital ‘’Che Guevara’’ et est également parvenu à mettre en place le service d’oncologie pédiatrique, qui malheureusement a été inauguré en son temps et fini par fermer ses portes pour des raisons, toujours ignorées. Le directeur suspendu, selon une information digne de foi, vient d’être nommé en qualité de directeur général de l’établissement public hospitalier de la ville de Sig.